Glede na to, da smo v zadnjem času podvrženi res veliki medijski izpostavljenosti zaradi ostankov pesticidov, pripravljamo spremembe pri komuniciranju. Te bomo pripravili skupaj z drugimi deležniki – Zvezo potrošnikov Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ministrstvom za zdravje in zdravstvenim inšpektoratom. Problematiko bomo skupaj preučili in korigirali protokol v skladu z zaključki. Med drugim razmišljamo tudi o tem, da bi bolj podrobno javnost obveščali, v katere trgovine je bilo dobavljeno neskladno živilo, kar je bil eden od očitkov, a se moramo o tem pogovoriti še z ostalimi, saj nismo samo mi tisti, ki o tem odločajo.

Menim, da je prav, da je veliko zanimanje za to tematiko, predvsem zato, ker se pogovarjamo o varni hrani. To je tudi znak, da gre za ljudi pomembno področje – in če obstaja prostor, da lahko v verigi preskrbe s hrano še karkoli izboljšamo, je to absolutno pozitivno. Tako v primeru, če lahko še dodatno izboljšamo odstotke skladnih živil, ki pridejo na trg, kakor za delo inšpekcije.