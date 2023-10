Premajhne šole ali premajhni šolski okoliši?

V Ljubljani je na splošno manj otrok, razen v nekaterih okoliših, kje so šole preobremenjene zaradi prevelikega števila otrok, ki imajo tam stalno ali začasno prebivališče. Občina želi, da bi znotraj enega okoliša lahko umestili tudi do pet ali šest osnovnih šol. Prav tako si želijo, da bi se pri določitvi šolskega okoliša upošteval samo stalni naslov. Na ministrstvu so predlog MOL zavrnili.