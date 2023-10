Za Evropo je to peta zmaga na zadnjih sedmih tekmovanjih in sedma zaporedna na domačih tleh. ZDA niso slavile v Evropi že vse od 1993.

V skupni razvrstitvi Ryderjevega pokala od leta 1927 naprej vodijo ZDA z rezultatom 27:15, od leta 1979, ko dvoboji namesto med ZDA in Veliko Britanijo potekajo med Evropo in ZDA pa so igralci s stare celine v prednosti z 12:9, ob tem, da se je ena partija končala z neodločenim izidom in zmago Evrope.

Zadnji dan tekmovanja, ko je nastopilo vseh dvanajst igralcev vsake ekipe, je Evropa potrebovala zgolj štiri točke. Osvojili so jih Norvežan Viktor Hovland, Severni Irec Rory McIlroy, Škot Robert MacIntyre ter Angleža Tyrrell Hatton in Tommy Fleetwood. Pol točke sta v nedeljo prispevala še Španec Jon Rahm in Irec Shane Lowry.

Evropa je temelje za zmago položila prvi dan tekmovanja, ko je v igrah foursome in fourball povedla s 6,5:1,5. Drugi dan, ki poteka po istem formatu, je bil izid neodločen 4:4, v nedeljo pa prav tako 6:6. Tekmovanje si je v treh dneh na igrišču Marco Simone v Rimu ogledalo približno 300.000 gledalcev.

Za Američane, ki so na prejšnjem tekmovanju 2021 slavili z rekordno visoko prednostjo 19:9, je poraz hud udarec za njihov golfski ponos. V ženski različici tega ekipnega tekmovanja, Solheim pokalu, je Evropa prejšnji teden na jugu Španije zmagala tretjič zapored.