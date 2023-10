Današnja svečana trgatev v Mariboru je bila zaključno dejanje štiridnevnega Festivala Stare trte, v okviru katerega je Zavod za turizem Maribor organiziral 13 dogodkov na temo vina, kulinarike in kulture z več kot 40 sodelujočimi ponudniki. Trgatev po starih štajerskih šegah in navadah je skozi leta postala pravi mestni praznik, na katerega povabijo pomembne goste iz Slovenije in tujine, spremlja pa ga tudi množica Mariborčanov in turistov.

Po uvodni Zdravici Stari trti sta obiskovalce nagovorila mariborski župan Saša Arsenovič, ki je gospodar najstarejše trte, in Slovenska vinska kraljica 2023 Maja Pečarič. Skrbnik najstarejše trte Stane Kocutar je povzel letošnje težavno vegetacijsko obdobje, ki pa ga je Guinnessova rekorderka dobro prestala, so navedli v mariborskem zavodu za turizem.

Pol manj pridelka kot lani

Čast odrezati prvi grozd je pripadla mednarodno priznanemu koreografu in plesalcu ter umetniškemu direktorju Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor Edwardu Clugu, s trgatvijo pa so nadaljevali brači iz Malečnika.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je letošnji pridelek v primerjavi z lanskim prepolovljen. Guinnessova rekorderka je obrodila 32 kilogramov grozdja, medtem ko sta njeni potomki, ki so ju obrali že v petek, dali 85 kilogramov. Da je bil letnik zahteven, zaznamovan s pogostimi neurji s točo, ki pa je stari dami z Lenta k sreči prizanesla, je potrdila tudi Tadeja Vodovnik Plevnik s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor ter dodala, da je kakovost grozdja najstarejše trte odlična, so še zapisali v sporočilu.

Stara trta je sicer velika turistična znamenitost v Mariboru. Trta raste v najstarejšem predelu mesta ob Dravi, kjer se vzpenja po stavbi, ki je bila nekoč del mestnega obzidja. V tej stavbi so pred leti uredili Hišo Stare trte, ki deluje kot turistično informacijski center, vinoteka in prireditveni prostor. Od junija lani pa nedaleč stran, na ulici proti Vojašniškemu trgu, deluje še Muzej najstarejše trte na svetu.

Nova vinska kraljica

Grozdje Stare trte, sorte žametovka ali modra kavčina, je po navedbah mariborskega zavoda za turizem eno izmed najstarejših udomačenih žlahtnih vinskih sort na Slovenskem. Od 35 do 55 kilogramov simboličnega letnega pridelka vin vsako leto ustekleničijo v stekleničke, ki jih je oblikoval Oskar Kogoj, in služijo kot protokolarno darilo. Letno jih napolnijo le sto.

Na današnji prireditvi so razglasili tudi novo mariborsko vinsko kraljico, to je postala Maruša Mukenauer iz Svečine, ki je z vinom in vinogradništvom tesno povezana od malih nog. Tradicija njene družine sega vse do leta 1903, sedaj pa na kmetiji gospodari že četrti rod.