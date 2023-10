Nekaj po četrti uri včeraj popoldan se je pri plezanju v steni Jerebice v občini Bovec poškodoval plezalec, so sporočili z GRZS. »Do njega je helikopter slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku prepeljal gorske reševalce GRS Bovec, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in zaradi zahtevnosti reševanja prenočili v steni,« so zapisali. Reševanje se je nadaljevalo in uspešno zaključilo danes zjutraj.

28-letni plezalec in štiri leta mlajša soplezalka sta se na vrh Jerebice vzpenjala po južni steni, na pot sta se odpravila že zjutraj, načrti pa so se izjalovili tik pod vrhom, ko je njemu najverjetneje zdrsnilo na spolzki skali in je padel sedem metrov globoko. Na srečo je bil dobro zavarovan. Če ne bi bil, bi bile posledice padca hujše od poškodovanega gležnja in udarca v ramo. Poklicala sta na pomoč.

Oba plezalca sta člana enega od alpinističnih odsekov, policija je tujo krivdo pri nesreči izključila.

Pik ose in padci

Iz GRZS so sporočili še, da so na lepo jesensko soboto gorski reševalci posredovali kar sedemkrat. Pred deseto uro je gorski reševalec GRS Ljubljana v gozdu pod Kamniškim sedlom na poti v Repov kot našel premraženo in zmedeno planinko. Pospremil jo je do Jermance in jo predal kamniškima kolegoma, ki sta jo peljala k zdravniku.

Okoli enajste ure je v gozdu pri Planini Dolžanka (Tržič) planinko pičila osa, kar je povzročilo anafilaktični šok. S helikopterjem so jo odpeljali v ljubljanski UKC. Kakšni dve uri kasneje se je na poti z Mrzle Gore na Okrešelj (Solčava) pri sestopu poškodovala planinka, tudi njo so odpeljali v ljubljansko bolnišnico. Okoli tretje ure pa se je v gori Rigljica (Kranjska Gora) pri plezanju poškodovala 28-letna alpinistka. »Med plezanjem v plezalni steni je zdrsnila in padla okoli 20 metrov v globino ter se lahko telesno poškodovala,« so sporočili s PU Kranj. Bila je ustrezno opremljena. Oskrbeli so jo že na kraju nesreče, nato pa jo odpeljali v jeseniško bolnico.

Reševanja tudi danes

Reševalnih akcij še ni bilo konec. Okoli pol četrte ure popoldan se je pod Vrhom Kraj sten (Bovec) poškodovala planinka, ki so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Le nekaj minut zatem pa so tolminski gorski reševalci v sodelovanju s kobariškimi gasilci iz struge pomagali kajakašici. Ta se je na Soči obrnila in izplavala na breg reke, kjer ni možno priti ven.

Na terenu so gorski reševalci tudi danes. Na Viševniku so okoli devete ure zjutraj na pomoč priskočili oboleli osebi, ki so jo na kraju oskrbeli, nato pa jo s helikopterjem SV prepeljali v UKC Ljubljana.

Letos so gorski reševalci opravili že 579 intervencij v gorah, v katerih je letos umrlo enajst ljudi