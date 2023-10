Štiri osebe se zaradi zastrupitve z dimom zdravijo v bolnišnici. Vzrok požara za zdaj ni znan.

Požar je v priljubljenem klubu Teatre izbruhnil okoli 6. ure zjutraj, ko je bilo tam še veliko ljudi. Pogasili so ga okoli 9. ure.

At least six people die in a fire at a nightclub in the Spanish city of Murcia, authorities say#Murcia#Spain#NightClubpic.twitter.com/vlGWjBR7Od