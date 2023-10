»Zakaj bi to koristilo Beogradu? Kakšna bi bila to ideja? Da uničimo svoj položaj, ki smo ga gradili leto dni? Da bi to uničili v enem dnevu? Srbija ne želi vojne,« je po Vučić dejal za Financial Times.

Nesorazmerna opozorila Amerike

Dodal je, da so opozorila Washingtona nesorazmerna, saj se število pripadnikov srbskih sil na območju ob meji s Kosovom po njegovih besedah zmanjšuje. »Lani smo imeli v bližini administrativne linije 14.000 ljudi, danes jih imamo 7500 in še to bomo zmanjšali na 4000,« je dejal Vučić.

Zatrdil je, da je »čista laž«, da Srbija pošilja vojsko na kosovsko mejo. »Srbija ne bi imela od tega nobene koristi, saj bi to ogrozilo njen položaj v pogovorih s Prištino pod pokroviteljstvom EU,« je dejal.

Številni pozivi o umiku vojske

Bela hiša je v petek sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji, in Beograd pozvala, naj svojo vojsko umakne, da se razmere ne bi dodatno destabilizirale. Podoben poziv je v soboto izdal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Zbiranje pripadnikov srbske vojske na meji med Kosovom in Srbijo je označil za zelo zaskrbljujoče in pozval k njegovi ustavitvi.

Tudi Kosovo je v soboto zahtevalo od Srbije, da umakne vojsko z meje. »Pozivamo predsednika Vučića in srbske institucije, da takoj umaknejo vso vojsko z meje s Kosovom,« je sporočila vlada v Prištini. »Nameščanje srbske vojske vzdolž meje s Kosovom je nov korak Srbije v ogrožanju ozemeljske celovitosti naše države,« je dodala.

Na kosovski strani vztrajajo, da Srbija na meji kopiči oborožene sile. Kosovska vlada je v sporočilu v soboto zvečer zapisala, da to kopičenje s ciljem »morebitne vojaške agresije proti Republiki Kosovo« poteka iz treh smeri. Enote srbske vojske iz Raške naj bi se premikale h kosovski severni meji, enote iz Niša h kosovski severovzhodni meji in enote iz Vranja k vzhodni meji.

Zaostrene razmere

Priština nadalje trdi, da je Srbija v petek poslala vojake in policiste na 48 operativnih točk vzdolž meje s Kosovom, te naj bi se nahajale le nekaj kilometrov od meje. Srbija naj bi po kosovskih navedbah tudi namestila protiletalske sisteme in težko topništvo. Kosovo je v koordinaciji z mednarodnimi partnerji »bolj kot kdajkoli odločeno ščititi svojo ozemeljsko celovitost«, še piše v omenjenem poročilu.

Razmere na tem območju so se zaostrile po napadu na policijo v kraju Banjska pred tednom dni, v katerih so bili ubiti policist in trije napadalci. Priština na čelu s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem trdi, da je Srbija napadalcem nudila logistično podporo, oblasti v Beogradu na čelu z Vučićem pa so vpletenost Srbije v incident večkrat zanikale.

K pozivom k umiritvi spora se je pridružila Nemčija. Nemško zunanje ministrstvo je v soboto na omrežju X pozvalo Srbijo k takojšnjemu zmanjšanju njenih sil na meji s Kosovom. »S partnerji smo v neposrednem stiku z vpletenimi stranmi. Političen proces se mora takoj nadaljevati,« je zapisalo.