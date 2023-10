Turki so na začetku tekme povedli s 6:3 in bilo je nekaj pomislekov, ali je tekma ob 10. uri po japonskem času za Slovence nekoliko prezgodaj, na kar so se pritoževali po tekmi nad Tunizijo. Toda hitro je postalo jasno, da na igrišču ne bodo spali. S štirimi zaporednimi točkami so prišli do vodstva, nato pa se je odvijal boj za vsako točko. Pri Turkih sta blestela brata Adis in Mirza Lagumdžija, pri Slovencih jima je odgovarjal predvsem Rok Možič. Slovenci se pred končnico zaostajali z 19:21, Turki so imeli celo priložnost, da vodstvo povišajo, a je Jan Kozamernik zaustavil njihov protinapad. To je še podžgalo njegove soigralce, Tine Urnaut jim je priboril prvo zaključno žogo, četrto je izkoristil Možič.

Izenačenost se je nadaljevala tudi v drugem nizu. Na začetku so Turki sicer povedli z 8:4, toda Slovenci so vnovič hitro izničili njihovo vodstvo. Niz je spet odločala končnica, v njo so s prednostjo 22:19 vstopili Turki, ki pa jim spet nekaj zmanjkalo, da bi prišli do niza. Alen Pajenk je v pravem času dosegel as, Klemen Čebulj je izenačil na 22:22 z blokom, nato so imeli svoje priložnosti tekmeci. Po točki Možiča pa so Slovenci spet vodili, in sicer 27:26, Dejan Vinčič je dvignil nekaj na videz že izgubljenih žog, niz pa je na mreži končal Kozamernik.

Možič z 20 točkami

Dva tesno izgubljena je pustila posledice na slovenskih tekmecih, predvsem na bratih Lagumdžija, ki sta bila v tretjem nizu skoraj nevidna. Turki so zaostali s 6:11 in 14:20, do konca so sicer še upirali, prišli na 21:23, toda preobrata niso naredili.

V slovenski vrsti je bil tokrat najučinkovitejši Možič, dosegel je 20 točk. »Mislim, da smo danes dobro odigrali, bili zbrani že od prve točke. Na začetku prvih dveh nizov smo sicer imeli nekaj težav, a tekmeca hitro ujeli, v izenačenem boju pa nato prišli do dveh nizov. V tretjem pa smo že začeli, kot je treba. Vesel sem pomembne zmage proti odlični Turčiji, zdaj pa se je potrebno spočiti, kolikor se da, obiskati fitnes in se pripraviti na torkovo tekmo s Finsko,« je po tekmi povedal kapetan Tine Urnaut.

Jan Kozamernik pa je dodal: »Težaven začetek, a na koncu smo zbrali moči in oddelali tekmo, kot smo jo želeli. Od začetka je bil pristop pravi, lahko pa bili boljši pri lahkih položajih. Podarili smo jim nekaj žog, storili nekaj direktnih napak, zaradi tega so bili toliko blizu. Smo pa lepo odservirali in mirno pripeljali tekmo do konca. To me veseli in navdaja z navdihom za naslednje tekme.«

V Tokiu bodo imele reprezentance v ponedeljek prost dan, v torek se bodo Slovenci merili s Finci.