»S partnerji in zavezniki razpravljamo o trenutnih razmerah na severu Kosova, ki zahtevajo predvsem umiritev in stabilizacijo varnostne situacije,« je po navedbah svojega tiskovnega predstavnika Petra Stana dejal Borrell in dodal, da je EU glede tega v tesnih in rednih stikih z ZDA.

Zbiranje pripadnikov srbske vojske na meji med Kosovom in Srbijo je označil za zelo zaskrbljujoče in pozval k njegovi ustavitvi. »Na evropski celini ni prostora za kopičenje orožja in varnostnih sil,« je pojasnil in opozoril, da odgovorni za nedeljski napad na kosovske policiste in kasnejši strelski obračun ne smejo ostati nekaznovani.

Po njegovih besedah se morata sicer tako kosovska kot srbska stran vrniti k dialogu, ki ga spodbuja EU, češ da je to »edina platforma za normalizacijo odnosov« med državama.

Tudi Bela hiša je v petek sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji in Beograd pozvala, naj svojo vojsko umakne, da se razmere ne bi dodatno destabilizirale. Do domnevnega kopičenja vojske in poziva ZDA je prišlo po nedeljskem napadu in umoru kosovskega policista ter strelskem spopadu v samostanu v vasi Banjska blizu srbske meje.

Poleg tega je Borrell med današnjim obiskom v Odesi Ukrajini zagotovil nadaljnjo podporo Bruslja v boju proti ruski agresiji. »Kot EU podpiramo Ukrajino v njenem boju za ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti,« je poudaril.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina je ob tem vnovič obsodil zaradi odstopa Rusije od sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja. Po njegovih besedah zaradi tega veliko ljudi po svetu ne bo imelo dovolj hrane.