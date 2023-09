Glavnina je že več kot 10 kilometrov pred ciljem ujela zadnje ubežnike, pozneje pa se je v ospredju izoblikovala skupina devetih favoriziranih kolesarjev, ki so nato v precej taktičnem boju obračunali med sabo za zmago.

Pravočasno in najodločneje pa je nekaj sto metrov pred ciljem napadel prav zmagovalec te dirke 2019 in 2021 Roglič, ki si je nabral dovolj prednosti, da je mirno in z dvignjenima rokama prečkal ciljno črto pred Pogačarjem, Britancem Simon Yatesom (Jayco Alula), Enricom Masom (Movistar), Kanadčanom Michaelom Woodsom (Israel - Premier Tech), Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora - hansgrohe), Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost) in drugimi.

»Dirka je legendarna. Rad imam vzpon na San Luco. Zmago posvečam družini, ki me vedno podpira, v dobrih in predvsem slabih časih. Danes je sicer ni tu, ampak čutim podporo,« je po dirki organizatorjem dejal Roglič, ki bo čez približno en teden sporočil, kam se bo preselil, potem ko je potrdil slovo od Jumbo Visme.