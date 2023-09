Po poročanju izraelskih medijev je vojakinja priznala, da se je s Palestincem, ki so ga medtem že premestili v ločeno krilo zapora, fizično zbližala. Med zaslišanjem naj bi zatrdila, da so imele intimne odnose z njim tudi štiri druge ženske.

Vodja izraelske zaporniške službe (IPS) Katy Perry in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir sta nato v petek napovedala, da vojaške nabornice ne bodo več služile kot paznice v strogo varovanih zaporih, v katerih so zaprti »teroristi«. Ben-Gvir naj bi med drugim dejal, da do sredine leta 2025 »v zaporih ne bo ostala niti ena vojakinja«.

V preteklosti so se v Izraelu sicer že vrstili pozivi, da vojaške nabornice za razliko od nabornikov ne bi služile v zaporih, a se zaradi pomanjkanja osebja to ni zgodilo, navaja BBC.

Lani je v državi potekala preiskava škandala, v okviru katerega naj bi palestinski obsojenci napadli in posilili več vojakinj, ki so služile kot paznice. Ob tem naj bi to izkoristili tudi nekateri višji zaporniški uradniki, ki naj bi kupovali oziroma prodajali njihove spolne usluge.

Služenje vojaškega roka je v Izraelu obvezno za večino prebivalcev. Ženske morajo služiti najmanj dve leti, moški pa 32 mesecev.