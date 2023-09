»Naša prva naloga je zmagati v tej vojni in vrniti našim ljudem trajen in, kar je najpomembneje, zanesljiv mir. To nalogo bomo uresničili s sodelovanjem z vami,« je Zelenski dejal udeležencem foruma. »Zanima nas lokalizacija proizvodnje opreme, potrebne za našo obrambo,« je pojasnil.

Proizvajali bi rakete, drone, izstrelke

Na forumu so se zbrali uradniki iz več kot 30 držav in predstavniki 250 podjetij orožarske industrije. Kijev, ki je močno odvisen od dobav orožja z Zahoda, si vse bolj prizadeva okrepiti domačo orožarsko industrijo, saj se boji, da bo podpora zaveznikov upadla.

V objavi na družbenih omrežjih je Zelenski napovedal, da namerava Ukrajina v sodelovanju z vodilnimi mednarodnimi podjetji proizvajati rakete, brezpilotne letalnike in artilerijske izstrelke. Kot je dejal, je država pripravljena podjetjem, ki bi se odločila za sodelovanje, ponuditi posebne pogoje, vključno s posebnim obrambnim skladom.

Zainteresiranih več afriških držav

Dodal je, da bo zavezništvo temeljilo na deklaraciji, ki jo je že podpisalo 13 vodilnih proizvajalcev orožja, pridruži pa se jih lahko še več.

Po besedah ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe je za sodelovanje med drugim zainteresiranih več afriških držav, ki bi orožje sicer proizvajale na svojem ozemlju. »Afrika je bila pred izbruhom vojne eden največjih trgov za ukrajinske vojaške izdelke,« je ob tem dejal na panelni razpravi foruma, ki je potekala za zaprtimi vrati.