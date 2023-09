Lastnika kluba Jorge Mas in nekdanji angleški zvezdnik David Beckham sta navijačem v elektronski pošti razkrila podrobnosti za podaljšanje letnih vstopnic.

52 dolarjev na tekmo

Najcenejše vstopnice za ogled tekme s sedežev za golom so lani stale 485 dolarjev. Nova cena bo 884 dolarjev za 17 domačih tekem Interja oziroma 52 dolarjev povprečno na tekmo.

Sedeži, ki so bližje sredini igrišča in ponujajo boljši pogled na tekmo, pa tudi dostop do klubskega območja s hrano in pijačo, pa bodo namesto 3600 stale kar 7650 dolarjev.

Dobra primerjava so lahko vstopnice za tekme angleškega prvaka in zmagovalca lige prvakov Manchester Cityja, pri katerem so najcenejše sezonske vstopnice vredne 469 dolarjev, najdražje, a brez dostopa do »klubske« hrane in pijače, pa 1256 dolarjev. Takoimenovane VIP vstopnice so v Manchestru seveda dražje.

Pri Barceloni, kjer je Messi blestel večji del svoje kariere, se cene za vstopnice gibljejo med 380 in 920 dolarji.

Dolga čakalna vrsta

Pri Inter Miamiju so se vsekakor odzvali na povečano zanimanje za nogomet v mestu, ki ga je sprožil prav Messi. V letošnji sezoni so v klubu opazili močan porast cene za oddajana letnih vstopnic za ogled posamičnih tekem in se na to odzvali s povišanjem cen. Tudi čakalna vrsta za sezonske vstopnice naj bi bila po informacijah iz kluba dolga.

Druga resnica je, da klub denar potrebuje. Že zdaj namreč potekajo priprave na selitev na novi stadion. Klub se bo iz objekta v Fort Lauderdaleu leta 2025 preselil v Miami Freedom Park v bližini letališča. Strošek novega stadiona je ocenjen na 350 milijonov dolarjev, je pa del kompleksa s hoteli, zabaviščem in pisarnami, ki je skupno vreden milijardo ameriških zelencev.