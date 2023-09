V sedmih krogih so osvojili 13 točk. Sledili sta Madžarska (10) in Hrvaška A (9).

Prva ekipa deklet do 18 let, nastopili sta Vesna Mihelič in Taja Guid, je vodila še krog pred koncem EP, a nato klonila in na četrtem mestu ostala celo brez odličja. Na nehvaležnem četrtem mestu sta pristali tudi dekleti do 14 let, Anja Beber in Sofija Timagina.