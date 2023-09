Na problematiko je vlado po poročanju francoskih medijev opozoril pariški podžupan Emmanuel Gregoire. »Posteljne stenice so javnozdravstveni problem in jih je treba razglasiti za takega,« je zapisal v pismu premierki Elisabeth Borne in dodal, da na ta problem »ni nihče imun«.

Problem v velemestih

»Država mora nemudoma združiti vse zainteresirane strani za pripravo akcijskega načrta, da bomo ustrezno ukrepali proti tej nadlogi,« je dejal Gregoire in ob tem opozoril, da se francoska prestolnica pripravlja na gostovanje olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2024.

Po njegovih besedah je problem s stenicami pereč predvsem v velemestih, kakršno je Pariz. »Ne ustavijo se na obrobju,« je pojasnil in ocenil, da gre za izredno stanje.

Pariška mestna uprava je zato od vlade v četrtek zahtevala ukrepanje. Minister za promet Clement Beaune je nato v petek sporočil, da se bo prihodnji teden sestal s prevozniki, in napovedal ukrepe v korist potnikov.

Posteljne stenice so sicer ime dobile po svoji navadi, da gnezdijo v vzmetnicah. Kljub temu jih lahko najdemo tudi zakopane v prtljagi in oblačilih.