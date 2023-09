V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo sončno in toplo z jutranjo meglo po nižinah. V torek čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Danes bodo vremensko občutljivi ljudje lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.