Na sobotnih parlamentarnih volitvah na Slovaškem ima največ možnosti za zmago proruska populistična stranka SMER. Vodi jo 59-letni Robert Fico, socialdemokratski premier v letih 2006–2010 in 2012–2018. Po umoru mladega raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka leta 2018 je odstopil, ker naj bi ubiti preučeval povezave med eno od italijanskih mafij in njegovo skorumpirano vlado.

Napredna Slovaška tesno za petami Ficu

Zdaj Fico zahteva, da Slovaška takoj preneha pomagati Ukrajini, ki je, kot trdi, samo orodje ZDA v boju proti Rusiji. »Če SMER vstopi v vlado, ne bomo v Ukrajino poslali niti enega naboja več,« je pred nekaj dnevi dejal na predvolilnem zborovanju. Sicer so v EU prav Slovaki najbolj naklonjeni Rusiji. Po anketi v marcu samo 40 odstotkov Slovakov meni, da je Rusija odgovorna za vojno. Vendarle so v zadnjih 19 mesecih vse tri slovaške vlade veliko pomagala Ukrajini, tudi z raketami za protizračno obrambo, helikopterji in letali MIG-29. Pravzaprav je Slovaška Ukrajini dala že skoraj vse, kar je mogla, tako da Fičeva grožnja ne more imeti večjih posledic glede dobav orožja Ukrajini. V zahodnih prestolnicah pa se bojijo, da bo madžarski premier Viktor Orban, če Fico zmaga na volitvah in prevzame oblast, dobil zaveznika v EU.

Vendarle ima v soboto nekaj možnosti za zmago in prevzem oblasti tudi liberalna, prozahodna Napredna Slovaška, ki je stranka predsednice države Zuzane Čaputove. Vodi jo 39-letni Michal Šimečka, podpredsednik evropskega parlamenta, za stranko SMER pa po zadnjih javnomnenjskih anketah zaostaja za dve odstotni točki. Tej stranki je koristilo, da ji na volitvah leta 2020 ni uspelo priti v parlament, ker v zadnjih letih ni sodelovala v neuspešnih vladah.

Stranka, ki bo prva, bo imela prednost pri sestavljanju vlade. Vendar ne SMER ne Napredna Slovaška ne moreta dobiti dosti več kot 20 odstotkov glasov. Tako bo zanimivo tudi povolilno dogajanje, ko bo treba sestaviti vlado.

Manjše stranke bodo odločile o novi vladi

Tretji z okoli 12 odstotki glasov bodo socialdemokrati (Glas), ki so se leta 2020 odcepili od stranke SMER, a so še vedno blizu Ficu, tudi zaradi konservativnega odnosa do gibanja LGBT. O tem, ali bo oblast prevzel Fico ali Šimečka, pa bo odločalo še pet drugih strank, ki bodo najbrž prav tako prestopile petodstotni volilni prag. Med njimi sta dve izrazito proruski.

Stranka Olano, ki naj bi zdaj dobila okoli sedem odstotkov glasov, je na volitvah leta 2020 zmagala s 25 odstotki. Njen voditelj Igor Matovič, desni populist in glasni nasprotnik korupcije, je zatem sestavil vlado. A izkazalo se je, da gre za nesposobnega politika, ki ni znal voditi dialoga. Za povrh je prišlo na dan, da je njegova diploma plagiat. Ko pa je ob izjemno visoki smrtnosti zaradi covida prikazoval rusko cepivo sputnik kot rešitev, je moral zaradi nasprotovanja treh koalicijskih strank odstopiti. Sicer je v letu njegove vlade odstopilo kar osem od šestnajstih ministrov. V naslednji vladi je še naprej povzročal prepire kot finančni minister, tudi zato, ker mu je bil premier Eduard Heger kot član njegove stranke podrejen. Decembra 2022 ga je Heger vrgel iz vlade. Ves ta kaos, ki se je nadaljeval še letos, je voda na mlin Ficu, ki se hoče vrniti na oblast, kar si želijo tudi v Kremlju.