Nogomet na wimbledonski trati

Še nekaj se je v nogometu precej izenačilo. Odtenki zelenosti trat. Seveda je razlika med Anfieldom in igriščem v Rogaški Slatini opazna, a nekoč so angleška igrišča bolj izrazito izstopala. Angleške trave so delovale toliko imenitnejše od drugih, da sem imel za Rudija Carella, ki je imel nemški TV-šov, v katerem je naključno izbranim izpolnjeval najbolj nore želje, za vsak slučaj v rokavu adut željo, in sicer da moji posadki omogoči, da na centralnem terenu v Wimbledonu v kopačkah odigramo nogometno tekmo. Da nam privošči to edinstveno slast, da razrijemo najbolj prvokategorniško trato na svetu. Verjetno bi bilo preveč celo zanj, uresničitev takšne namere bi nemara lahko povzročila celo meddržavni spor. Tista trata velja za sveto.