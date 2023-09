Ljubljanski odbojkarji so po lanski uspešni sezoni, ko so slovenskemu naslovu državnih in pokalnih prvakov dodali še prvo mesto v srednjeevropski ligi, v ligi prvakov pa so bili tretji v svoji skupini, ostali brez petih igralcev. Njihove vrste so zapustili trije tujci Vuk Todorović, Nemanja Mašulović in Filip Šestan, ob tem pa še Matej Kök, ki bo kariero nadaljeval v Južni Koreji, v kamniški Calcit Volley pa odhaja Črtomir Bošnjak. Tako bo edini tuji odbojkar kapetan ekipe Nikola Gjorgiev. Ob izkušenem povratniku Janu Pokeršniku, ki je lani igral v Romuniji, so prišli še 17-letni podajalec Nejc Najdič (Merkur Maribor), leto dni starejši bloker Jošt Kržič (Črnuče), 22-letni korektor Jaka Sešek (Črnuče), s Črnuč pa se je po letu dni igranja vrnil obetavni 18-letni sprejemalec Luka Marovt. Prav prihod štirih nadarjenih odbojkarjev pomeni, da se ACH Volley na določen način vrača na svoje začetke, ko so prav tako v svoje vrste zvabili takrat najboljše slovenske igralce. Nekaj let pozneje se je v dresu Ljubljančanov recimo uveljavil tudi danes eden najboljših evropskih sprejemalcev Uroš Kovačević.

»Ko sem bil prvič v klubu, smo prav tako uspeli podpisati pogodbe z Urnautom, Pajenkom, Kamnikom, Šketom, Jakopinom, pozneje tudi Čebuljem. Pomembno je, da se najde pravi trenutek, ko se na tržišču pojavijo igralci, ki so perspektiva slovenske odbojke. Vedeli smo, da moramo reagirati, kajti slej kot prej bi jih pobral kdo drug ali pa bi šli v tujino, kar bi bilo zanje prehitro. Vemo, kaj nam to prinaša, vendar od svojih ciljev vseeno ne odstopamo,« je prestopni rok komentiral Radovan Gačič, ki bo tudi v novi sezoni sedel na klopi Ljubljančanov.

Glavni konkurent za oba domača naslova bo Calcit Volley

Glede na pomlajeno zasedbo bo toliko težje ubraniti obe lanskoletni lovoriki, saj je predvsem Calcit Volley prav tako pridobil nekaj odličnih odbojkarjev in bo še nevarnejši, kot je bil prejšnja leta. »Za nas ni to nič novega. Tako je že zadnje desetletje, saj se samo dvakrat v finalu končnice nismo pomerili s Kamničani, toda do teh tekem je še daleč. Do takrat se lahko zgodi marsikaj, lahko pride do poškodb na naši strani, lahko na kamniški, je pa res, da lahko pričakujemo, da bo tudi naša ekipa napredovala. Ali bo to dovolj za naslov ali ne, bomo videli šele aprila prihodnje leto, v vsakem primeru pa od svojih ciljev ne odstopamo,« zatrjuje Gačič.

V prvih krogih domačega prvenstva, začeli ga bodo prihodnjo soboto z domačo tekmo proti Alpacemu Kanalu, še vedno ne bo mogel računati na oba slovenska reprezentanta Janija Kovačiča in Danijela Konciljo. Že tako so priprave v začetku avgusta začeli okrnjeni, saj je bil zaradi evropskega prvenstva odsoten kapetan Nikola Gjorgiev, ki je bil z makedonsko reprezentanco, medtem ko so bili Najdič, Marovt in Kržič z mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Argentini.

»Dejstvo je, da smo trenutno še daleč od kakršne koli uigranosti. Razen turnirja v Kranju nismo bili na nobenem drugem, saj v tem trenutku težko igramo dve tekmi v enem dnevu, tri v dveh ali kaj podobnega. Zato se bolj dogovarjamo za posamične tekme, pa še to gre bolj za skupni trening kot pravo tekmo, tako da v tem trenutku, kar se uigranosti tiče, realno nismo še nikjer. Ampak tako ali tako smo vedeli, kaj nas čaka,« je o trenutni pripravljenosti svoje ekipe dejal Gačič.

Brez srednjeevropske lige

V novi sezoni Ljubljančani ne bodo branili prvega mesta v srednjeevropski ligi. Ocenili so, da bi bile edine močne tekme s Calcitom, Mariborom in Dobom, vse druge ekipe pa so slabše kot so bile lani, tako da z igranjem v njej ne bi veliko pridobili. Ob tem jih čakajo še tekme v ligi prvakov, kjer bodo spet v izredno močni skupini, v kateri realno proti Trentinu in Resovii iz Rzeszowa nimajo prav veliko možnosti za preboj v izločilne boje. Svojo priložnost bodo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju iskali proti francoskemu Toursu. Tekmi z Italijani in Poljaki bosta zanimivi tudi zato, ker se bosta v Tivoli vrnila njihova nekdanja igralca. Klemen Čebulj bo z Resovio gostoval že v prvem krogu 29. novembra, Jan Kozamernik pa s Trentinom 10. januarja prihodnje leto.

Pred uvodno tekmo državnega prvenstva s Kanalci, ki bo danes teden, bodo Ljubljančani igrali pripravljalno tekmo s Pordenonom. Štiri dni pozneje bodo v vnaprej odigrani tekmi drugega kroga še enkrat igrali doma, tokrat s Krko, nato pa jih čaka še turnir na Poljskem, kjer bodo igrali s Paris Volleyjem, Gdanskom in Zawierciem. Tudi v novi sezoni bo njihov proračun podoben lanskemu, se pravi nekaj manj kot milijon evrov.

ACH Volley v sezoni 2023/24 Podajalca: Nejc Najdič, Primož Mejal, sprejemalci: Alen Šket, Jan Pokeršnik, Klemen Šen, Luka Marovt, korektorja: Nikola Gjorgiev, Jaka Sešek, blokerji: Danijel Koncilja, Matic Videčnik, Jošt Kržič, prosti igralec: Jani Kovačič