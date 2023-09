»Švedska še nikoli ni doživela česa podobnega – nobena država v Evropi ne doživlja česa podobnega.« Tako je v četrtek zvečer v televizijskem nagovoru ljudstvu močno stopnjujočo raven nasilja med različnimi tolpami na Švedskem opisoval premier Ulf Kristersson. Da se premier odloči za televizijski nagovor ljudstvu, v katerem napove, da bo poslej vojska pomagala policiji pri zajezitvi kriminala na Švedskem, mora biti v državi nekaj hudo narobe.

Premier se je včeraj že pogovarjal s šefom policije in načelnikom generalštaba o načinih, kako bi vojska lahko pomagala policiji. Predvideva se, da bi vojska na pomoč priskočila pri nadzoru posameznikov, logistiki in z dodatnimi vozili. Policija in vojska morata zdaj preveriti oblike možnega sodelovanja, verjetno pa bo prišlo tudi do sprememb zakonodaje, da bo policija lahko zaprosila za pomoč vojsko.

Mladi kličejo kriminalce

Povod za nagovor premierja so bili trije mrtvi državljani v zadnjih štiriindvajsetih urah. Ubiti so bili zaradi spopada različnih tolp na Švedskem, ki so se iz predmestij že premaknile v največja švedska mesta, tudi v prestolnico Stockholm. Samo septembra je bilo zaradi spopadov tolp ubitih enajst ljudi. Lani se je na koncu leta črna statistika ubitih zaradi spopadov med tolpami ustavila pri 60 žrtvah. Da bi lahko njihovo kriminalno delovanje hitro ustavili, si ne delajo utvar niti pri policiji. »Na žalost nič ne kaže na to, da bi se lahko to hudo nasilje kmalu ustavilo. Menimo, da bo verjetno prišlo do novih primerov nasilja, preden se bo trend obrnil,« je dejal načelnik nacionalne policije Anders Thornberg.

Trideset tisoč članov naj bi štelo okoli 350 različnih kriminalnih tolp, ki se med seboj spopadajo predvsem za položaj na trgu drog. Večji kot je postajal trg – Švedska je namreč tudi ena izmed tranzitnih držav za drogo iz Južne Amerike na osrednji del evropske celine –, bolj so se stopnjevali spopadi. Med letoma 2012 in 2020 se je število strelskih napadov potrojilo, v zadnjem času pa je tudi vse več napadov z eksplozivom. Zgolj letos jih je bilo že 125. Pri policiji so nad ravnijo nasilja v državi zgroženi. Zatrjujejo, da ga bodo na vsak način poskušali zlomiti, uvrščajo pa ga že ob bok terorističnih dejanj. Ena izmed posebnosti dogajanja na Švedskem je, da tolpe za izvedbo napadov novačijo vse mlajše storilce. In kar je še bolj strašljivo, nekateri otroci kar sami stopijo v stik z zločinskimi tolpami, ker hočejo moriti, je včeraj razkril vodja policije Thornberg.

Prihajajo nove kazni

Zločini tolp v državi so bili ena od prevladujočih tem zadnjih parlamentarnih volitev, na katerih je desničar Kristersson s svojo Zmerno stranko premagal socialdemokrate s takratno premierko Magdaleno Andersson na čelu. A tako kot prejšnji vladi njihovih spopadov ni uspelo zadušiti in v državi spet vzpostaviti večjega občutka varnosti med državljani, to doslej ni uspelo niti Kristerssonu. Tudi zato je zdaj boj proti tolpam razširil na več ravni.

»Tolpe bomo preganjali in jih premagali, zločince bomo postavili pred sodišče. Če so švedski državljani, bodo zaprti z zelo dolgimi zapornimi kaznimi, če gre za tuje državljane, pa bodo izgnani,« je okrepljen boj proti tolpam napovedal Kristersson. Švedska ne bo sprejela le ostrejših kazni, temveč tudi strožjo zakonodajo priseljevanja, je še dejal in dodatno napovedal okrepitev možnosti preventivnega pridržanja.