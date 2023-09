Podjetje OpenAI, ki je po zaslugi svojega programa z umetno inteligenco chatGPT najbolj zaslužno za množično popularizacijo uporabe tovrstnih orodij, je svoji umetni inteligenci (ponovno) dalo zeleno luč za brskanje po svetovnem spletu. Doslej je veliki jezikovni model, ki v grobem na človeška vprašanja odgovarja na podlagi kombinacije statističnega izračuna, katera naslednja beseda v stavku je v danem kontekstu najbolj primerna, in nekaterih drugih, tudi človeško nastavljenih navodil, črpal zgolj iz zaloge učnega gradiva, ki mu je bil izpostavljen do septembra 2021. To je pomenilo, da chatGPT na aktualna vprašanja ni mogel ponuditi odgovorov. S (ponovnim) odprtjem vrat do spleta se ta omejitev odpravlja. Da bi bilo kar se da malo težav z zloglasnim »haluciniranjem«, kar je lepša beseda za izmišljevanje oziroma laganje, se ob podatke, ki jih je našel na spletu, izpišejo tudi povezave do vira. To je koristno, tudi za tiste, ki ne zaupajo kriterijem razvrščanja kredibilnosti in relevantnosti spletnih strani oziroma virov. Hkrati pa daje na videz večjo težo odgovorom, ki so lahko točni, a so navedeni na manj zaupanja vrednih straneh, ki jih je chatGPT izbral za vir.

Storitev je za zdaj dostopna zgolj plačljivim uporabnikom chatGPT, a je podjetje razkrilo, da jo bo v prihodnje omogočilo tudi brezplačnim uporabniškim računom. Sama storitev se sicer imenuje browse with bing oziroma brskaj z bingom in je očitno plod sodelovanja med OpenAI in Microsoftom, ki je lastnik iskalnika bing in največji investitor v OpenAI. Bing brskanje po spletu in dodajanje virov k pisnim odgovorom sicer omogoča že nekaj časa v Microsoftovem brskalniku edge. Podobno storitev ponuja tudi Googlova umetna inteligenca bard v chromu.

Prav tako ni prvič, da je OpenAI chatGPT omogočil dostop do svetovnega spleta. Uporabnikom aplikacije za Applov operacijski sistem ios so to omogočili že junija, a so tedaj stvar hitro umaknili. Izkazalo se je, da je znal sistem zaobiti blokade zaklenjenih oziroma plačljivih spletnih vsebin in vsebino razkriti uporabnikom. Ta težava naj bi bila zdaj odpravljena.

OpenAI vse bliže potrošniku

Nova stvaritev bo chatGPT premaknila korak bliže eni od izhodiščnih vizij spletnega iskalnika, ki uporabniku na vprašanja ne odgovarja zgolj s povezavami, temveč te tudi opremi z izpisano vsebino v kontekstu, ki je zanimiv za uporabnika v tistem trenutku in ne na podlagi njegovih preteklih interesov, kar je eden glavnih problemov obstoječih algoritmov iskalnikov. Da je Microsoftu in OpenAI s sodelovanjem uspelo ustvariti vsaj razpoko v Googlovem iskalniškem monopolu, pa razkriva novica, da namerava podjetje Meta v svojega asistenta z umetno inteligenco v aplikacijah messenger, instagram in whatsapp vgraditi prav Microsoftov iskalnik bing. Slednjega seveda poganja chatGPT.

Ob tem so se v zadnjih dneh pojavile še vesti, da se podjetje OpenAI spogleduje z razvojem novega izdelka, ki bi uporabnikom omogočal bolj intuitiven način interakcije z umetno inteligenco. Pri projektu po poročanju tujih medijev sodeluje nekdanji Applov oblikovalec Jony Ive, ki je bil odgovoren za dizajn ipoda, iphona, ipada, prenosnikov macbook in še kup drugih Applovih izdelkov ter tudi Applovih fizičnih trgovin. Leta 2019 je po 27 letih najavil slovo od Appla. Novica o sodelovanju med OpenAI in Ivom je za mnoge znak, da je na vidiku nov potrošniški izdelek, a so podrobnosti za zdaj še zelo nejasne. Je pa v projekt vpleten tudi direktor japonskega investicijskega podjetja Softbank Masayoshi Son. Softbank je sicer večinski lastnik podjetja Arm, ki stoji za arhitekturo čipovja v pametnih telefonih, Sonov vložek v novi projekt OpenAI pa naj bi bil težek kar milijardo dolarjev. Ugibanja, da bo šlo za nekaj potrošniškega, kar bomo lahko nosili, zato niso nujno neverjetna.