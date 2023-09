Kitajsko podjetje Xiaomi je predstavilo nova telefona v cenovnem segmentu od 500 do 1000 evrov. Ta segment načeloma poskušajo zapolniti telefoni za finančno odgovorne potrošnike, ki pa bi radi kar se da premijsko izkušnjo. To pa seveda spremljajo tudi kompromisi.

Nova Xiaomijeva telefona v tej kategoriji sta 13t in 13t pro. Razlikujeta se po ceni in nekaterih komponentah, sicer pa sta si po dizajnu in dimenzijah identična. Pro različica je malenkost težja. Telefona imata zaslon AMOLED z diagonalo 17 centimetrov (6,67 palca) in ločljivostjo 2712x1220 z gostoto 446 pik na palec (ppi). Zaslon je ploščat, s kamero sredi čela. Podpira HDR10+ in ima najvišjo svetilnost 2600 kandel. Izstopa po kar 144-herčnem (Hz) osveževanju slike. Malce gre že za pretiravanje, ki tudi več zahteva od baterije. Se pa lepo sliši in zna biti čisto zanimivo za najbolj zagrete ljubitelje akcijskih videoiger na mobilnikih. Malenkost so varčevali pri zaščiti zaslona, saj je steklo le gorilla glass 5, kar je že sedem let stara tehnologija.

Dizajn je nekako standardno androidni. Ob ploskem zaslonu in ravnih stranicah ohišja naprave je nekaj ukrivljenosti dodane na hrbtišču. Da stvar ni preveč podobna iphonom in da morda tudi nekoliko lepše sedi v dlani. Za malo drugačno izkušnjo tudi Xiaomi pri obeh telefonih ponuja opciji s hrbtiščem iz umetnega usnja. To je trenutno tudi sicer popularno pri kitajskih proizvajalcih. Veliko vprašanje pri tem materialu je njegova obstojnost na dolgi rok, je pa vsekakor bolj odporen pri padcih in udarcih kot steklo. V zelo androidni maniri hrbtišče močno zaznamuje ploščad s hrbtnimi kamerami. Ta zaseda več kot polovico zgornje tretjine hrbtišča, opremljena pa je z gravuro slavnega nemškega podjetja Leica.

Varčevanje pri čipovju, ki pa ima posledice

Glavna razlika med modeloma 13t in 13t pro prihaja na ravni čipovja. Pri obeh najdemo procesorja Mediatekove izdelave. Gre za drugo najbolj priznano podjetje za androidne procesorje, a je razkorak med popularnostjo Mediateka in Qualcomma zelo velik. Praviloma Mediatekove čipe vgrajujejo v naprave proizvajalci, ki želijo nekaj privarčevati ali pa jim ne uspe dobiti želenih zalog od slavnejšega Qualcomma. V primerjavi so običajno za odtenek slabši, posamezne zahtevnejše aplikacije pa so slabše optimizirane, a pri vsakodnevni uporabi stvar niti ne pride do izraza. Model 13t je opremljen s procesorjem dimensity 8200 ultra, ki je od 10 do 25 odstotkov slabši od snapdragona 8 gen 1, značilnega za lanske premijske androide. Ima pa prednost pri potratnosti baterije, tudi zaradi manjše moči. Dražji model 13t pro je opremljen z Mediatekovim procesorjem 9200+, ki se je močno približal zmogljivostim letošnjega snapdragona 8 gen 2.

Oba telefona imata baterijo zmogljivosti 5000 miliamperskih ur (mAh), se pa razlikujeta po moči polnjenja. Cenejši 13t podpira do 67-vatno žično polnjenje, medtem ko dražji 13t pro zmore 120-vatno. Telefona sta tudi odporna v vodi in prahu (IP68), kar v praksi pomeni, da preživita na 1,5 metra globine do 30 minut. Tipalo za odklepanje mobilnika se skriva pri obeh napravah pod zaslonom. Cenejši telefon podpira wifi 6, dražji pa že wifi 7, ki podpira 6-gigaherčno (GHz) brezžično povezavo. Razlike je mogoče zaznati tudi v ponudbi delovnega spomina in prostora za shranjevanje. Pri 13t je delovnega spomina 8 GB ali 12 GB, prostora za shranjevanje pa 256 GB. Pri 13t pro je delovnega spomina 12 GB oziroma 16 GB pri najdražjem modelu, prostora za shranjevanje pa 256 GB, 512 GB in 1 TB. Pomembno pa je izpostaviti, da bosta telefona prejela štiri posodobitve operacijskega sistema in pet let varnostne podpore, kar življenjsko dobo naprave, če ne pride do okvar, kar lepo podaljša.

Brez opaznih razlik med modeloma je nabor kamer. Spredaj najdemo kamero z ločljivostjo 20 milijonov pik (MP), zadaj pa sklop treh. Glavna kamera z ločljivostjo 50 MP ima optično stabilizacijo slike. Teleobjektiv z ločljivostjo 50 MP zmore dvakratno optično povečavo. Ultraširokokotna kamera ima ločljivost 12 MP. Kot rečeno, je pri izdelavi kamere podjetje sodelovalo z nemško Leico. Kljub istim številkam pri kamerah rezultati niso enaki na obeh telefonih, kar potrjujejo že prvi testi naprave. Zelo veliko dela pri sodobni mobilni fotografiji opravi procesor, še večje delo pa opravi pri videoposnetkih.

Cenovnemu segmentu, v katerem se nahajata Xiaomijeva 13t in 13t pro, je dolgo kraljeval OnePlus. Njihova zvezda je pričela toniti, ko so cene poletele bliže 1000 evrom kot 500. To je tudi izziv Xiaomijevih modelov. Osnovni 13t pri nas stane 650 evrov (z 12 GB delovnega spomina), medtem ko 13t pro stane že 900 evrov (s 512 GB prostora). S popusti se za 100 evrov več od cenejšega in kar 150 evrov manj od dražjega dobi galaxy s23.

