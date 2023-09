»Ustanovitev bo prinesla predvsem bolj premišljeno in strukturirano podajanje gledaliških vsebin,« meni pomočnica direktorice za program Vanja Korenč. Gledališče za otroke bo ustanovljeno ob robu kulturnega bazarja, ki bo v Kopru potekal 12. oktobra. »V organizacijsko strukturo našega gledališča je sicer že umeščen pedagoški oddelek, ustanovitev gledališča Svetilnik pa pomeni njegovo nadgradnjo v zaokroženo programsko enoto,« je pojasnila gledališka pedagoginja Vanja Korenč, ki bo tudi vodila novo enoto koprskega gledališča. Gledališče za otroke Svetilnik bo prevzelo razvoj in izvedbo gledališkega programa za mlade, ki bo med drugim zajemal otroško produkcijo in abonmaje, gledališko šolo, program za šolske skupine, festival Pri svetilniku v avgustu in pripravo strokovnih pedagoških gradiv.

»Gledališče Koper sicer že vse od svoje ustanovitve velik del produkcije namenja mladim gledalcem, zato se je v 23 letih obstoja nabralo veliko vsebin za otroke, ki ob vedno večjem povpraševanju potrebujejo svojo streho,« je še dejala Vanja Korenč. Preteklo sezono je namreč otroške predstave in druge vsebine v koprskem gledališču obiskalo rekordnih 15.000 otrok in njihovih spremljevalcev. Zaradi eksponentne rasti števila obiskovalcev so izvedbe predstav za šole v preteklih sezonah že razporedili skozi celotno gledališko sezono.

V prihodnjem letu bodo vsebine v letni vrednosti 145.000 evrov podprli ministrstvo za kulturo, Luka Koper ter koprska in sežanska občina.