»Mojemu sosedu iz pekla je ime Ante Samardžić. V svojem stanovanju je imel pred kratkim poplavo, zaradi katere je voda zalila stanovanje tudi sosedom, ki živijo nadstropje pod njim. Meni, ki živim nad njim, pa so zaprli ventile zaradi strahu, da ne bi nastala še večja škoda. Brez vode sem tako že osem dni in ni mi jasno, kako je kaj takega v 21. stoletju sploh mogoče,« je med drugim še zapisala Nina Badrić in dodala, da je klicala vse možne institucije v državi, tudi policijo, a jih nihče ne more pomagati. Sosed je namreč medtem odšel na pot, nihče ne ve, kdaj se bo vrnil, v svoje stanovanje pa ne pusti nikomur, torej tudi vodovodarjem ne, da bi odpravili napako. »Vsi imajo z njim težave, ne samo jaz. Dolžan je več kot 10.000 evrov najemnine, obnaša se, kot da je sam, vsi pa smo povsem brez moči. Ne vemo, kdaj se bo vrnil, niti tega, ali se sploh bo,« je še potožila Nina Badrić, s katero se strinjajo tudi drugi stanovalci, ki poudarjajo, da so povsem nemočni.