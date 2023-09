Pevka naj bi uporabljala offshore podjetja v drugi državi, da bi se izognila plačilu davkov v Španiji. Predhodna preiskava se je začela julija, potem ko je davčna uprava prijavila dve možni kršitvi v zvezi z dohodnino v letu 2018. Shakira se je po razhodu z nogometašem Gerardom Piquejem z obema sinovoma preselila v Miami, njena ekipa pa trdi, da na njen naslov ni bilo poslano obvestilo o tožbi. Pevka je večkrat poudarila, da je nedolžna, in trdila, da je bila v letih 2012, 2013 in 2014 dolžna plačati davke na Bahamih, in ne v Španiji. Kolumbijka prav tako trdi, da je medtem plačala vse davke in zamudne obresti.

V enem od lanskih intervjujev je Shakira poudarila, da so španski tožilci proti njej sprožili kampanjo obrekovanja in da so ji kršili pravico do zasebnosti, s čimer je celotno situacijo rešila javno. Kot motivacijo za tožbo proti njej je izpostavila tudi svojo zvezo z nogometašem Piquejem. Dodala je, da je bila medtem, ko je bila v razmerju z nogometašem, na svetovni turneji. »Več kot 240 dni sem preživela zunaj Španije, tako da se nikakor ne more šteti, da sem tam imela rezidenco,« je takrat povedala pevka.

Njene pritožbe niso obrodile sadov, sojenje pevki naj bi se začelo 20. novembra. Če bo Shakira spoznana za krivo, ji grozi do osem let zapora in visoka denarna kazen.