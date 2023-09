»Moj najljubši kotiček je kavč, poležavam in uživam. Po spletu rad iščem različne ponudbe in brskam za zabavnimi vsebinami. In to zagotovo niso zgodbe o meni, sam jih nikoli ne guglam, ko slučajno naletim nanje, jih po navadi ne berem,« je povedal Trevis Kelce v intervjuju za revijo People.

Igralec ameriškega nogometa je v središče medijske pozornosti prišel zaradi razmerja s pop ikono Taylor Swift, ki je njegovo zadnjo tekmo spremljala iz slavnostne lože, v družbi Travisove mame in, kot mnogi upajo, njene bodoče tašče. Odgovor, kako bi lahko bil videti njun vsakdan, ko sta oba doma, je podal kar Travis sam. »Ko sem res utrujena, grem v savno, da si opomorem, sicer pa je moj največji užitek spremljanje različnih serij. Zadnja serija, ki me je navdušila, je bila Ted Lasso z mojim najljubšim igralcem Jasonom Sudeikisom v glavni vlogi. Všeč mi je tudi Ozark. Redno spremljam prenose tekem, vedno s krožnikom piščančjih perutničk na mizi. Rad imam tudi pico in žar, a pri tekmah so krilca obvezna,« je dejal igralec ekipe Kansas City Chiefs.