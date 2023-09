Delež neuspešnih na maturi vzbuja skrb

Po objavi rezultatov jesenskega roka splošne in poklicne mature je jasno, da je uspeh letošnjega zrelostnega izpita dijakov in srednješolcev slabši kot lani. Medtem ko ravnatelji gimnazij in drugih srednjih šol razloge za to vidijo različno, v Državnem izpitnem centru mirijo, da ni razloga za preplah.