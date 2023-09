Seveda ni trajalo dolgo, da se je na vse skupaj odzval prvi mož oddaje Zvezde Granda Saša Popović. Karleuševo je obtožil, da laže in da je ponaredila podatke o gledanosti. »Gre za očiten falsifikat in lažne podatke Jelene Karleuša, katere prenos so istočasno kot Zvezde Granda na TV Pink prenašali na Prvi srpski televiziji. Enostavno je v fotošopu ob stolpcih zamenjala imena televizij. Česa takšnega še nisem doživel, sram me je, da moram govoriti o takšnem fiasku,« je povedal Popović in dodal, da so Zvezde Granda že dolga leta ena najbolj gledanih oddaj, ne glede na to, ali je v žiriji sedela Jelena Karleuša ali ne. »Žal mi je zanjo, lahko bi ostala del naše ekipe, a zaradi določenih okoliščin ni. Namesto nje je prišla Ceca in vem, da jo to še dodatno boli. Še naprej jo imam rad, a to, kar je naredila, je sramota.«