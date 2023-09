Jutrišnja nasprotnika dvorani Arena IBF v Ikastu, ki sprejme 2250 gledalcev, v letošnji evropski sezoni še nista oddala niti točke. Slovenski klub je skalpiral poljski Zaglebie Lubin (36:18), danski Esbjerg (33:27) in madžarski Ferencvaroš (32:26), danski pa norveški Kristinasand (30:26), francoski Metz (39:36) in romunski Rapid Bukarešta (35:27). Za nameček bo to tudi dvoboj najboljših strelk med evropsko elito, Tamare Mavsar in Markete Jerabkove, ki sta na treh tekmah dosegli vsaka po 20 golov. Sedemindvajsetletna Čehinja Jerbakova, ki je pred sezono prišla iz aktualnega evropskega prvaka Kristiansanda, je v Ikastu tudi edina neskandinavska igralka: 20 je Dank, po tri pa Norvežanke in Švedinje.

Najmočnejši del igre Ikasta, ki po petih letih spet nastopa v ligi prvakinj, je napad, saj je med 16 klubi najučinkovitejši s 104 goli ali v povprečju s 34,7 na tekmo. A tudi krimovke so zelo učinkovite, saj si z Metzem delijo drugo mesto s po 101 zadetkom (povprečje 33,7). Toda velika razlika je pri igri v obrambi, ki je Krimov naj(močnejši) adut: Slovenke so dobile le 71 golov oziroma povprečno 23,7 na tekmo (manj le madžarski Györ, 69), Danke pa kar 89 (povprečje 29,7).

Tudi zato je jasno, da bo o zmagovalcu derbija v mestu z manj kot 17.000 prebivalci odločala obramba. »Ikast igra v zelo visokem ritmu in bo prva ekipa s takšnim slogom, s katero se bomo pomerili v tej sezoni. S takšno igro utrudijo tekmice in na koncu zmagajo. Na dosedanjih tekmah je bil to tudi naš načrt, a z njim na Danskem ne bomo mogli zmagati, zato potrebujemo nekaj drugega. Poleg vrhunske obrambe bo potrebna tudi odlična ekipna predstava za podlago za novo veselje,« pravi trener Dragan Adžić.

Krim vodi v zmagah s 4:3

Ikast, ki je bil doslej le po enkrat danski državni (2015) in pokalni prvak (2019), je na dosedanjih osmih medsebojnih tekmah s Krimom (po 28-krat ligaški in pokalni zmagovalec) v rahlem zaostanku. Med letoma 2003 in 2018, ko sta se kluba nazadnje pomerila v ligi prvakinj, so Danke zmagale trikrat, Slovenke štirikrat, zadnja tekma se je končala z remijem, o izenačenosti ekip pa veliko pove dejstvo, da je razlika v golih 202:200 za Ikast.

Na devetem obračunu bo razplet precej odvisen tudi od desnokrilne igralke Jovanke Radičević, ki je minulo soboto dopolnila 36 let. »Ker Ikast nima zelo zvenečih imen, ga mnogi podcenjujejo in ne jemljejo resno, zato so se tudi opekli. Ekipa neusmiljeno zadeva predvsem iz zelo hitrih (pol)protinapadov, ki jih moramo na vsak način preprečiti. Letošnjo evropsko sezono smo odlično začele in verjamem, da jo bomo v tem slogu tudi nadaljevale,« napoveduje Jovanka Radičević, ki je konec leta 2022, kmalu po osvojenem bronu s Črno goro na EP v Sloveniji (po Euru se je reprezentančno »upokojila«), dosegla svoj 1017. gol v ligi prvakinj, prehitela Madžarko Anito Görbicz in postala najboljša strelka vseh časov v tem tekmovanju.

Želja je ponovitev leta 2013

V minuli sezoni, v kateri se je v Evropi ustavila pri številki 1069, je bila z 91 goli prva strelka Krima in šesta v ligi prvakinj. Črnogorka, ki je v tej sezoni 14-krat zadela v polno, ima edini naslov prvakinje Evrope iz leta 2013, ko je bila članica madžarskega Györa. V že svoji 20. sezoni med evropsko elito si želi ponovitev scenarija izpred desetih let: »V Krim sem prišla, da z njim naredim vrhunski rezultat. V minuli sezoni smo obstale v osmini finala, v letošnji je naš osnovni cilj uvrstitev na sklepni turnir četverice v Budimpešti, tam pa je vse mogoče. Uigranost ekipe je precej večja kot lani, dobili smo vrhunske okrepitve, ekipa je dozorela. A moramo iti korak za korakom, kajti sezona bo dolga in naporna.«