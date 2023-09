Smučarji skakalci so v poletni sezoni že opravili s šestimi tekmami za poletno veliko nagrado. Po dvakrat so se merili v francoskem Courchevelu, poljski Wisli in romunskem Rašnovu. Večina najboljših skakalcev je tekme spuščala, zato v skupnem seštevku vodi Bolgar Vladimir Zografski, ki je za tri zmage, dve drugi mesti in eno šesto zbral 500 točk in ima pred zadnjimi tremi tekmami, skakalci se bodo prihodnji konec tedna merili še v Klingenthalu, 86 točk prednosti pred Švicarjem Gregorjem Deschwandnom. Tretji Japonec Ren Nikaido zaostaja že skoraj 200 točk in ima le še teoretične možnost za skupno zmago v poletnem delu sezone. »Vse do konca sezone se bom boril za skupno zmago,« oster boj na zadnjih tekmah Vladimirju Zografskemu napoveduje Gregor Deschwanden, ki se je v poletnem delu sezone odlično ujel z novim trenerjem na čelu švicarske ekipe, nekdanjim svetovnim podprvakom v letenju Norvežanom Runejem Velto.

Do zdaj skromni Slovenci

Tako kot večina najboljših nacij, je tudi glavni selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota na prvih tekmah poletne nagrade priložnost namenil fantom, ki napadajo iz ozadja. Mladi slovenski orli je niso izkoristili. Še več, nastopali so skromno. Na prvih dveh postajah v Franciji in na Poljskem so na štirih tekmah celo ostali brez nastopov v finalnih serijah.

»Poletje do zdaj ni bilo tako slabo, kot izgleda na prvi pogled. Vsi strmimo k temu, da najboljše skoke pokažemo v zimi,« je po prvem delu poletne sezone vseeno optimističen Mark Hafnar, ki je pretekli konec tedna v Rašnovu s 15. in 5. mestom vendarle poskrbel za prve vidne uvrstitve slovenskih orlov. »Rezultata v Romuniji sta že podatek, da nekaj že delamo prav, zdaj pa je tudi želja po tekmovanjih vse večja,« je še dodal 21-letni skakalec kranjskega Triglava, ki bo za voljo dobrih skokov dobil priložnost tudi v Hinzenbachu.

V ogenj tudi prva imena

Kljub spodbudnim rezultatom na zadnjih tekmah nekdaj tretji iz mladinskega svetovnega prvenstva v Oberwisenthalu leta 2020 ostaja na trdih tleh. »V mislih imam le tekmo v Hinzenbachu, nato niti še ne vem, če bom v ekipi za Klingenthal. Želim si le novih dobrih skokov pod pritiskom tekme, nato pa bomo videli, kaj to pomeni tudi za mojo prihodnost.« Za nov odmeven rezultat bo Hafnar moral prikazati svoje najboljše skoke, saj bo tokrat konkurenca veliko močnejša.

Pred pričetkom zime si tudi najboljši skakalci in predvsem njihovi trenerji želijo videti, kako dobro so pripravljeni. Selektor Hrgota je zato v Avstrijo poleg Hafnarja peljal še Petra Prevca, ki je nastopal že v Rašnovu in se ni izkazal, najboljšega slovenskega skakalca zadnjih let Anžeta Laniška, svetovnega prvaka iz Planice Timija Zajca in vedno dobro razpoloženega Žigo Jelarja.

V slovenski A reprezentanci so poleti večino časa namenili prilagoditvi na novo opremo in predvsem tempiranju forme za zimo. »Poskrbel sem, da sem še bolje fizično pripravljen kot v preteklih sezonah. Da nato ne bom imel kakšnega padca forme kot lani po novoletni turneji,« je potek poletja opisal lani tretji skakalec zime Anže Lanišek. Po naših informacijah trenutno najboljše skoke na treningih sicer kaže Timi Zajc, ki pa ima misli usmerjene le v en cilj. »Naslovu svetovnega prvaka iz Planice letos želim dodati še naslov svetovnega prvaka v poletih,« je s prstom na svetovno prvenstvo v poletih v Kulmu pokazal Timi Zajc. Žiga Jelar ima za seboj pestro poletje, kjer se je svojim poslušalcem prvič predstavil tudi na samostojnem koncertu. Kot pravi priljubljeni skakalec zato trening skokov ni nič trpel, selektor Hrgota pa od najbolj izkušenega Petra Prevca pričakuje, da se bo po hudem padcu na lanskem svetovnem prvenstvu pod Poncami počasi vrnil med najboljše in bo ujel tekmovalni ritem.

*** Rezultata v Romuniji sta že podatek, da nekaj že delamo prav, zdaj pa je tudi želja po tekmovanjih vse večja. Mark Hafnar, smučarski skakalec