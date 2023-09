#portret Megan Rapinoe, najboljša in najbolj znana nogometašinja na svetu

Povsem mogoče je, da (še) niste slišali za tokratno portretiranko, čeprav je dvakratna svetovna prvakinja in osvajalka olimpijskega zlatega odličja. V tem tednu je oznanila, da se bo upokojila. Tudi če vas lepa igra, kot so nekoč rekli nogometu, ne zanima, je zelo malo verjetno, da ne poznate Messija, Ronalda in drugih megazvezd moškega nogometa, zelo verjetno pa se v tem trenutku ne spomnite nobene megazvezde ženskega nogometa, čeprav je bilo letos v Avstraliji in na Novi Zelandiji svetovno prvenstvo v ženskem nogometu. Megan Rapinoe je ena od njih. Toliko bolj znana je, ker je glasna zagovornica pravic in enakopravnosti skupnosti LGBTQ in ker ji gre velika zasluga za to, da so igralke v ZDA plačane enako kot igralci.