Nepreslišano: Drago Kos, nekdanji kriminalist

Ta trenutek še ni mogoče dokončno odgovoriti na vprašanje, kateri od mogočih razlogov za dokončno uničenje slovenske policije je pravi. To bo pokazal čas, do takrat pa se bo škoda samo še stopnjevala. Poklukar in Jušić namreč nista sposobna samostojno voditi ministrstva in policije, kdo tretji pa tudi ne more ves čas bdeti nad njima. In zakaj govoriti o »uničenju« slovenske policije? Nihče do sedaj ni tako »razmontiral« slovenskih policistk in policistov, kot sta to storila prejšnji minister Hojs in njegov izvrševalec Olaj, vendar je tudi v tistem obdobju v slovenski policiji tlela iskra upora, ki je bila sočasno iskra upanja, da se bo stanje izboljšalo z novo vlado. Pa se ni, po pričevanjih mnogih je položaj še slabši. Iskra je ugasnila in zdaj je vsem jasno, da slovenska politika policije nikoli več ne bo izpustila iz svojih krempljev ter jo bo uporabljala zgolj kot orodje za doseganje svojih ciljev in nikoli več kot samostojno in profesionalno institucijo, ki skrbi za uveljavljanje zakona v dobrobit vseh. Dobrodošli nazaj na Balkan!