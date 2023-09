Sojenju za umor 22-letnega Sabostjana Kovačiča - Bestjana v romskem naselju Brezje še kar ni videti konca. Umora iz brezobzirnega maščevanja in poskusa uboja je obtožen 25-letni Mirko Pilinger, 20-letni Dejan Novak, ki je Pilingerja pripeljal na kraj dogodka, pa sostorilstva. Do strelskega obračuna je prišlo na cesti Novo mesto–Mirna Peč tretjega septembra lani okoli 22. ure, ko se je z zabave v Žabjaku odpeljalo vozilo seat alhambra, takoj za njim pa audi A6, ki ga je vozil Novak, v avtu je bil tudi Pilinger. V nekem trenutku je Novak prehitel alhambro, trčil vanjo in ji zaprl pot. Pilinger naj bi nato izstopil iz audija in z avtomatsko puško streljal proti seatu, streli pa naj bi švigali tudi proti Pilingerju. V strelskem obračunu so bili ranjeni trije ljudje, usodno pa je bil zadet Bestjan, ki je umrl na kraju dogodka.

Olajšati si je moral dušo

Za precej živčno razpravo je v sodni dvorani poskrbela priča. M. B. je dejal, je na sodišče prišel, da bi si olajšal dušo. »Cele noči nisem mogel spati. Dan, dva po mojem pričanju me je iz pripora po facebooku poklical Pilinger in mi pripovedoval, kako je ubil Kovačiča. Rekel je, da je stal na levi strani audija in da je Kovačič streljal proti njemu. Če bi stal na desni strani, bi ga Kovačič ubil, mi je rekel. Šele nato naj bi se premaknil na desno stran in streljal proti Kovačiču,« je pripovedoval. Obtoženi naj bi mu povedal še, da če bi vedel, da ga bosta Alma P. in Demir B. tako obremenila na sodišču, bi ubil tudi njiju. »Ni mi vseeno za Pilingerja, toda to, da je ranil Demirja in da bi ubil tudi Almo, me je zelo bremenilo. Moral sem povedati,« je še dodal.

Na vprašanje Pilingerjevega zagovornika Adama Molana, zakaj tega ni povedal že junija, je dejal, da tega pač ni hotel povedati, niti ga o tem nihče ni nič vprašal. Ko je povedal, da je svojo pisno izjavo o pogovoru s Pilingerjem pred dnevi poslal tožilki, in se je izkazalo, da je tožilka o tem govorila tudi s policistom, se je vnel glasen spopad med Molanom in tožilko Barbaro Prevolšek Rajić. Po Molanovem mnenju bi morala namreč tožilka o tem takoj obvestiti sodišče in obrambo, Rajićeva pa je dejala, da je pisno izjavo takoj posredovala sodišču.

Takrat se je oglasil tudi Pilinger, ki je M. B. obtožil, da laže. »Odkar sem v priporu, trpim, ker grozi moji ženi in družini. Pri ženi trenutno živi tudi moje dekle, ki mu je dolžna 3000 evrov za heroin, zato je hotel njeno bančno kartico. Žena je punci rekla, naj ga prijavi policiji, M. pa je to očitno izvedel in se zdaj maščuje,« mu je zabrusil Pilinger. M. B. pa mu je odvrnil: »To so pravljice za lahko noč. Če bi kdor koli iz moje družine kaj naredil njegovi ženi, bi jaz prevzel vso odgovornost.« Molan je nato sodišču predlagal, naj zoper pričo poda ovadbo zaradi krivega pričanja.

Izvedenca bosta dopolnila mnenji

Svoje ugotovitve sta danes predstavila tudi Tomaž Jalovec, izvedenec za avtomobilsko in prometno stroko, ter Gregor Kovač, izvedenec kriminalistično tehnične stroke. Jalovec je med drugim zavrnil Novakovo trditev, da je ta z avtomobilom naglo zavrl zaradi vozila, ki mu je prihajalo nasproti. »Audi se je ustavil namerno,« je zatrdil Jalovec. »Če bi mu res nasproti prihajalo neko vozilo, bi bil položaj audija po ustavitvi drugačen, kot je dejansko bil.« Ker izvedenec pri izdelavi mnenja ni imel na voljo posnetkov varnostnih kamer, bo moral svoje mnenje dopolniti in morebiti ugotoviti več podrobnosti glede hitrosti in karakteristike vozil.

Toda posnetki varnostnih kamer, nameščenih na objektu nasproti križišča v Brezju, so, kot kaže, precej slabe kakovosti. Po besedah izvedenca Kovača je tako nemogoče potrditi identiteto oseb v avtomobilih. Prav tako ne more z gotovostjo reči, da gre za točno določeno vozilo. »S posnetkov lahko ugotovimo le obliko karoserije in barvo vozila, več ne,« je dejal. Tožilka je zato predlagala, naj si izvedenec v živo ogleda zaseženi vozili in dopolni svoje mnenje. Sojenje se bo nadaljevalo 6. oktobra.