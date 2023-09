Srednješolci nimajo težav pri nakupu drog

Če je bila še pred nekaj meseci glavna težava ravnateljev osnovnih in srednjih šol kajenje elektronskih cigaret v šolskih prostorih, zdaj to postaja uživanje kokaina in drugih drog. Nekatere šole so z namenom, da bi njihovo zlorabo popolnoma preprečile, že uvedle posebne ukrepe.