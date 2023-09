Na Gorenjskem prvo parkirišče P+R

Na Zlatem polju v Kranju so odprli parkirišče P+R (parkiraj in prestopi). Prvo tovrstno parkirišče na Gorenjskem je velika pridobitev za meščane ter ponuja izposojo koles in polnilnico za električna vozila, v neposredni bližini pa sta urejeni tudi novi avtobusni postajališči.