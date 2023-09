Nekdanji župan in podžupan še drugič oproščena krivde

Prvostopenjsko sodišče je nekdanjega župana Braslovč Marka Balanta in nekdanjega podžupana Vinka Drčo že drugič oprostilo zlorabe položaja. Čeprav je občina leta 2008 kršila ustavo in zakon, svetniki pa so sprejeli prostorski akt, ki pred tem ni bil usklajen s kmetijskim in okoljskim ministrstvom, sodišče meni, da tožilstvu ni uspelo dokazati, da sta pri prekategorizaciji kmetijskih zemljišč v zazidalna ravnala naklepno in v sostorilstvu.