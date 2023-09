Mesto je čez noč zalilo več kot 15 centimetrov dežja, padavine pa se nadaljujejo. Hudo je prizadet sistem podzemne železnice, saj je voda poplavila postaje in podjetje za javni prevoz MTA poroča, da ne deluje ali le deloma deluje tri četrtine vseh prog.

Izredne razmere je razglasil tudi župan New Yorka Eric Adams po tem, ko je voda zalivala kleti in poplavljala ceste. Najhuje je v Brooklynu in Queensu, vendar je prizadet tudi Manhattan. Poplave so tudi naprej po otoku Long Island in severno po dolini reke Hudson.

Letališče LaGuardia je moralo zaradi poplave zapreti enega od svojih terminalov, odpovedani so številni poleti. Odpovedane so tudi športne prireditve na prostem, prekinjena pa je še železniška povezava mesta s severom države New York.

Oblasti pozivajo prebivalce, naj ostanejo doma in se ne podajajo na pot, saj so reševalci že sedaj preobremenjeni z reševanjem ljudi, ujetih v poplavljenih avtomobilih po cestah.