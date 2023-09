Matej Mohorič si je privozil tudi deset sekund bonifikacije. Odločilen je bil napad kakšnih 250 metrov pred ciljem, kar 100 metrov je Mohorič nato potreboval, da se je postavil na čelo glavnine, nato pa z brutalnim sprintom položaj obdržal do konca in preprečil slavje Američanu, ki mu je ekipa Ineos Grenadiers pripravila lepo izhodišče.

»To zmago danes smo si želeli, bili smo zbrani in se vrnili kot ekipa. Vsi so dobro opravili svoj posel, me v dobrem položaju pripeljali do zadnjega vzpona, na koncu pa se mi je odprla luknja, ki sem jo čakal, začel sem sprint in šel do konca,« je po tekmi za prireditelje povedal Mohorič. Ta bo oktobra dopolnil že 29 let.

V skupno zmago ne verjame več

V skupno zmago nekako ne verjame več: »Mislim, da sem si ob padcu v prvi etapi pokvaril možnosti. Seveda pa imam močno ekipo in borili se bomo do konca.« Kljub temu je Kranjčan potrdil dobro formo, v skupnem seštevku pa na 29. mestu še vedno zaostaja dobro minuto za vodilnim.

Med Slovenci je v skupnem seštevku najboljši mladi kolesar Adrie Mobila Gal Glivar, ki na osmem mestu zaostaja osem sekund za vodilnim in zanj bo v naslednjih etapah pomembna tudi vsaka bonifikacijska sekunda. Danes je bil Glivar 11. Jaka Primožič je bil 41. in Kristjan Hočevar 46. Ostali Slovenci so končali v skupini, ki je za najboljšimi zaostala 20 minut in več.

V soboto kolesarje čaka 189 novih kilometrov na relaciji Crikvenica - Ozalj, ki leži severno od Karlovca, skoraj na meji s Slovenijo pri Metliki. Najtežji bo uvodni del in vzpon na Raskrižje, kjer tekmovalce čaka premagovanje 900 višinskih metrov.