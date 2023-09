Sanja Ajanović Hovnik je namreč v zadnjih dneh deležna kritik zaradi visokih stroškov službene poti petčlanske delegacije ministrstva v New York, za katero je država odštela nekaj več kot 33.000 evrov. Od tega so potovalni stroški znašali 13.412 evrov, stroški hotelskih nastanitev 16.589 evrov, stroški dnevnic udeleženk foruma pa 3000 evrov. Ministrica je navedbe o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva v preteklih dneh zavrnila in stroške ocenila kot razumne.

Ta teden pa se je Ajanović Hovnikova znašla tudi sredi dvomov o transparentnem razdeljevanju javnih sredstev. Ministrstvo je namreč konec letošnjega marca objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti 10,6 milijona evrov. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru. Vodi ga Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica Ajanović Hovnik. Razpis se je pod lupo javnosti znašel tudi po razkritju, da je največ sredstev dodeljenih zavodu CER partnerstvo, ki so ga ustanovile družbe Petrol, Slovenijales in Knauf Insulation.

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da je ministrica kot predstojnica ministrstva zgolj podpisala razpisno dokumentacijo in na predlog strokovne komisije tudi nadaljnje spremembe dokumentacije, ni pa nikoli sodelovala v nobeni fazi odločanja.

Razpis za nevladne organizacije po zatrdilih komisije transparenten in skladen s predpisi

Razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij je bil izveden skladno z veljavnimi predpisi, vodstvo ministrstva za javno upravo pa ni vplivalo na delovanje in odločitve strokovne komisije, zatrjuje njen predsednik Luka Vidmar. Komisija vodstva ministrstva tudi ni predhodno seznanjala s prejemniki sredstev, je dejal.

Predsednik strokovne komisije za izvedbo postopka omenjenega javnega razpisa Luka Vidmarje na današnji novinarski konferenci zatrdil, da se zadnje dni v medijih pojavljajo netočne navedbe o izvedbi javnega razpisa. Ta je bil izveden skladno z veljavnimi predpisi, vodila ga je komisija v sestavi predstavnikov šestih ministrstev, njihovo delo pa je bilo transparentno, je zatrdil. Hkrati je zavrnil namigovanja o vplivu vodstva ministrstva za javno upravo na sam potek razpisa. Kot je navedel, je komisija razpis spremenila 27. julija, saj je bilo že na predhodnih sejah komisije večkrat izpostavljeno, da je treba razpis spremeniti zaradi premajhnega števila vlog na nekaterih sklopih in prevelikega števila vlog na drugih.

Komisija pred potrditvijo prejemnikov sredstev za sofinanciranje o tem predhodno ni seznanjala vodstva ministrstva za javno upravo in je bilo slednje o tem obveščeno šele po potrditvi predloga na seji komisije, je še v današnji izjavi zatrdil Vidmar. Vsa dodatna novinarska vprašanja na temo razpisa je sicer večkrat zavrnil.

Ministrstvo z nobenim od izbranih upravičencev še ni podpisalo pogodbe

Ministrstvo za javno upravo je omenjeni razpis objavilo konec letošnjega marca. Vrednost celotnega razpisa je približno 10,6 milijona evrov. V prvem krogu, ki se je iztekel 15. maja, je bilo za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij na razpolago okoli 6,9 milijona evrov sredstev. Javno odpiranje vlog so na ministrstvu izvedli 19. maja.

Po navedbah ministrstva je nato komisija s pregledovanjem in ocenjevanjem vlog začela 20. julija, dan za tem pa potrdila predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu. Ministrica je nato 27. julija podpisala spremenjen javni razpis. Dan za tem je komisija na seji potrdila razširjen predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu, ker so na sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 ostala presežna sredstva, ki so se skladno s spremembo javnega razpisa prenesla na sklop E2, pojasnjujejo na spletnih straneh ministrstva.

V sredini avgusta je ministrstvo izdalo 48 sklepov o izboru. Ministrstvo sicer z nobenim od izbranih upravičencev še ni podpisalo pogodbe.

Sporne povezave

Gre za razpis, ki se je pod lupo javnosti znašel po poročanju medijev, najprej zato, ker je največ sredstev dodeljenih zavodu CER partnerstvo, ki so ga ustanovile družbe Petrol, Slovenijales in Knauf Insulation. Med največjimi prejemniki sredstev pa je tudi Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES), pripadlo mu je 300.000 evrov. IPES vodi Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica Sanja Ajanović Hovnik.

Po poročanju Mladine pa je Primorac kot direktorica podjetja Smart center pri pripravi dokumentacije za ta razpis pomagala še štirim nevladnim organizacijam, ki so tudi bile uspešne na omenjenem razpisu. Za pripravo razpisne dokumentacije jim je zaračunala provizijo v višini sedmih odstotkov zneska, pridobljenega na razpisu.