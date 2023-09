Swiftomanija in swiftonomija

Februarja prihodnje leto bo v Avstraliji potekal Swiftposium, čisto pravi akademski simpozij o Taylor Swift. Pritegnil naj bi znanstvenike iz vse azijsko-pacifiške regije, posvečen pa bo globalnemu vplivu Taylor Swift oziroma njenemu čarobnemu dotiku, ki v zlato spremeni vse, česar se dotakne. Akademiki bodo strokovno razpravljali o njeni neverjetni priljubljenosti in posledicah, ki jih hote ali nehote pušča na različnih območjih in področjih, segajo pa vse od popularne kulture, literature in glasbene industrije do spola, rase in gospodarstva.