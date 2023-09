Egipt

Moja teta je sredi osemdesetih pet let živela v Egiptu, saj je bil njen mož predstavnik enega številnih jugoslovanskih podjetij, ki so takrat delovala na Bližnjem vzhodu. Vsako leto, ko se je tetina družina vračala domov, je s seboj nosila kupe daril za sorodnike in prijatelje, od stenskih ur do oblek, predvsem pa najrazličnejših spominkov. Še danes tako v večini hiš in stanovanj, v katerih živijo moji sorodniki, po stenah visijo uokvirjeni egiptovski papirusi, kopije stenskih poslikav iz časa faraonov, po kredencah pa so ob fotografijah živih in umrlih razpostavljene makete piramid in sfing.