#fotoreportaža Mlaji

Mlaje so po zgodovinskih zapisih postavljali že v predkrščanskih časih, predvsem kot oznanjanje pomladi. Pozneje, v srednjem veku, so se pojavili zapisi tudi o praznovanjih in njihovem oznanjanju z mlaji. Najstarejši zapisi segajo v 13. stoletje, ko je francosko plemstvo prirejalo igre in plese ter izlete v gozdove. Danes šego postavljanja mlaja spremljamo tudi ob osebnih praznovanjih. Poleg rojstva otroka in poroke tudi ob okroglih rojstnodnevnih obletnicah.