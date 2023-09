Najdražji prestopi letošnje nogometne jeseni

Medtem ko povprečni nogometni klubi v Sloveniji vse bolj životarijo, se v svetu pravega nogometa dogajajo milijardni posli. Najpomembnejši nakupi in prodaje nogometašev za posamezno sezono se zgodijo do začetka jeseni in tudi letos je bilo tako (konec koncev je treba ligo prvakov pričakovati dobro pripravljen). Padlo je nekaj rekordov, predvsem pa so evropski menedžerji v arabskih državah dokončno našli nov trg, ki je primerljiv s trgi v petih najbogatejših evropskih državah (Anglija, Španija, Italija, Francija, Nemčija). Letošnje številke za prestope so spet presegle mejo stotih milijonov, plače nogometašev pa je seveda treba šteti posebej. Mimogrede, po Evropi so najdražji mladi nogometaši, ki jih je mogoče še nekaj let preprodajati, v arabske države pa gredo tudi nekaj starejši.