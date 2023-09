Precej dejavni so bili tudi ob koncu vojne na tuje prebegli ustaši, ki so podobno kot četniki verjeli, da lahko računajo na podporo ljudstva, ki bi jim pomagalo pri uporu proti Titu in ponovni vzpostavitvi samostojne Hrvaške. Najbolj znan je ilegalni vdor 19-članske ustaške skupine 21. junija 1972 prek jugoslovansko-avstrijske meje na območju občine Radlje ob Dravi, ki pa je bila kmalu obkoljena in ob precejšnjem številu mrtvih na obeh straneh v bližini Bugojna v BiH uničena. Zato pa je veliko manj znanega o protidržavnem delovanju muslimanov. Že v obdobju med svetovnima vojnama so v Bosni in Hercegovini ustanovili organizacijo Mladi muslimani, za katero je v Nemčiji živeči bosanski publicist in pesnik Mehmed Meša Delić v svoji knjigi o tej organizaciji napisal, da je bil v njej po koncu druge svetovne vojne združen najkakovostnejši del muslimanskega naroda. Članstvo so namreč sestavljali tako študenti kot učitelji in profesorji. Med drugimi je pri svojih šestnajstih letih starosti k tej organizaciji pristopil poznejši predsednik BiH Alija Izetbegović, zaradi česar je bil leta 1946 aretiran in obsojen na štiri leta zapora. To mu je verjetno rešilo življenje, kajti ob aretaciji glavnih voditeljev Mladih muslimanov leta 1949 so bili ti večinoma obsojeni na smrt. Kot je Alija Izetbegović nekoč sam dejal, so se po vojni združevali zoper zgodovinsko prevaro socializma in za ohranitev islama, med vojno pa ob grožnji četnikov za golo preživetje.

Teroristična organizacija »Mladi muslimani« pred sodiščem

Pred okrožnim sodiščem v Sarajevu je razprava proti organizatorjem in članom teroristične organizacije »Mladi muslimani«. Ta organizacija je struja panislamskega gibanja, ki se je začelo uveljavljati že kmalu po prvi svetovni vojni. Očetje panislamskega gibanja so imperialisti, ki so skušali muslimanski živelj v raznih državah odvrniti od domačih življenjskih problemov s prividom svetovne islamske države, da bi na ta način imeli proste roke pri svojih nakanah proti državam, v katerih živijo muslimani skupaj z drugimi verskimi in nacionalnimi skupinami. (…)

Ko je prišla leta 1941 Bosna in Hercegovina pod ustaško oblast, so Nemci na vso moč podpirali med muslimanskim življem panislamsko organizacijo »Mladi muslimani«, da bi na ta način preprečili razdor med hrvatskimi šovinisti in muslimanskim življem Bosne in Hercegovine, ki se je čutil od ustašev ogroženega. Nacisti so bili sploh mojstri pri netenju šovinizma in verske nestrpnosti v okupiranih in podrejenih deželah. Voditelji organizacije »Mladi muslimani« so se med vojno popolnoma podvrgli tistim nemškim podkupljencem iz Turčije in Egipta, ki so vodili panislamsko gibanje po nemških navodilih. Izraz te slepe podvrženosti in zaslepljenosti je bilo sodelovanje z ustaškim režimom, na drugi strani pa tudi zbiranje prostovoljcev za takozvano »Handžer divizijo«, ki je bila pod vodstvom SS oddelkov. Že leta 1942 so razširjali po Bosni in Hercegovini lepake, ki so imeli na eni strani kljukasti križ in handžar, na drugi pa podobo džamije in geslo »Handžar naj udari za rešitev domovine in islama!«. Še več zla kakor z novačenjem bojevnikov za »Handžer divizijo« je organizacija »Mladi muslimani« povzročila s tem, da je odvračala muslimanski živelj od narodno osvobodilne borbe. (…)

Slovenski poročevalec, 6. avgusta 1949

Razprava proti teroristični organizaciji »Mladi muslimani« v Sarajevu

Pred okrožnim sodiščem v Sarajevu je bila razprava proti voditeljem in članom teroristične organizacije »Mladi muslimani« nekaj dni prekinjena, ker so obtožnico razširili še na pet članov teroristične organizacije, ki so bili razkrinkani med zaslišanjem dosedanjih obtožencev. Sedaj je vseh obtožencev 14 in so bili pred sodiščem že vsi zaslišani.

Izjave obtožencev so prepletene z zagrizenostjo, domišljavostjo in tudi s cinizmom. Vsi obtoženci priznavajo, da je bila njihova organizacija teroristična, zatrjujejo pa, da so se ji pridružili v trdnem prepričanju, da stopajo v nekakšno versko združenje, ki nima nobenih prevratnih in nasilnih namenov. (…)

Tudi novi obtoženci so pripovedovali, da je bil cilj organizacije že od nekdaj avtonomija Bosne in Hercegovine, ki naj bi prej ko slej postala sestavni del velike islamske države. V to islamsko državo naj bi prišli vsi kraji Jugoslavije, v katerih živijo muslimani, ki bi prevzeli oblast v svoje roke.

Na vprašanje, kaj bi bilo pod muslimansko avtonomijo s Srbi in Hrvati, so obtoženci odgovarjali: »Mi bi bili proti njim tolerantni.«

In če bi se pridružili islamski državi, kam bi šli potem Hrvati, Srbi in Bolgari?

Na to vprašanje je neki obtoženec naivno ali pa cinično odgovoril: »Mi bi jih preselili, ali pa bi to stvar rešili kako drugače.« (…)

Da bi omilil vse to, kar zaplenjeni propagandni spisi in najdeno orožje pripoveduje in dokazuje o zarotniškem delovanju organizacije v naši državi, je eden od obtožencev naglasil:

»Mi nismo imeli v prvi vrsti namen, da se borimo proti ljudski oblasti v Jugoslaviji, temveč da vodimo borbo proti vsem sovražnikom islama. (…)

Okrožno sodišče bo zdaj zaključilo dokazno postopanje, potem pa bo izrečena sodba.

Slovenski poročevalec, 11. avgusta 1949

Obsodba teroristične organizacije »Mladih muslimanov«

Okrožno sodišče v Sarajevu je izreklo v petek obsodbo nad voditelji in člani teroristične organizacije »Mladi muslimani«, ki so v upanju na imperialistično intervencijo pripravljali nasilno spremembo družbene ureditve v naši državi in napade na predstavnike ljudske oblasti in množičnih organizacij. Na smrt z ustrelitvijo so bili obsojeni: Hasan Biber, bivši obrtnik in trgovec, Hali Kajtaz, učitelj na verski šoli, Omer Stupac, knjigovodja, in Nusret Fazilbegović, študent. Študent Ismet Serdarević je bil obsojen na 20 let, ostalih 8 obtožencev pa na nižje kazni.

Slovenski poročevalec, 14. avgusta 1949

