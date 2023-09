#stayathomegirlfriend*

“Zjutraj možu naredim njegovo najljubšo kavo (našteje sestavine), sebi zdrav smuti (spet našteje sestavine), pospravim, si negujem kožo, ker moram ostati lepa, da me ne bo zamenjal z mlajšo, grem na pilates, fitnes, nakupujem. Malo berem in pišem dnevnik. Zvečer mi mož prinese šopek in me odpelje na večerjo. Da se lahko oblečem seksi, traja in je kar nekaj dela.«