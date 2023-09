Cenzura: Od reptilnih časopisov in zaplemb do lažnih novic in utopitev

Na poti do Zvezdarske, kjer je prejšnjo sredo potekala predstavitev knjige dr. Dragana Matića Tiskovna svoboda v krempljih ljubljanske justice, sem premlevala, kaj svežega mi je izprešati iz bukle, ki temelji na obsežni analizi tiskovnih deliktov iz pravosodnih fondov habsburške monarhije (v obdobju 1873–1889 in 1908–1914). Skratka, nič sočnih zgodb, sem si mislila, kot so, denimo, one o Tribuni, Novi reviji, Mladini in številnih anarhističnih zgagah iz časa rajnke Jugoslavije.