Zanimive besede: Nivo

Nivo je dandanes sila zanimiva beseda. Nivo vode je bil pred nekaj tedni razdiralno visok. Nivo so v začetku tega meseca na svetovnem in evropskem prvenstvu dokazovali domači košarkaši in odbojkaši. Nivo je priročna beseda. Kadar bi radi poudarili, da bomo nekje dosegli določen napredek, uporabimo besedo nivo. Poslovanje je treba dvigniti na višji nivo. Upravljanje države bomo dvignili na višji nivo. Priročna beseda je tudi v obratni smeri. Domači niso bili na nivoju severnih sosedov. Poročanje je bilo pod nivojem. Nivo obnašanja ni bil dostojen njegovemu položaju. Višji nivo prinaša radost, srečo in veselje, nižji poraze in težave. Razen pri vodah. Oddahnemo si, ko je nivo nižji. Nivo se je imenovala tudi celjska firma, nekdaj zadolžena za urejanje in čiščenje vodotokov. Šla je v stečaj. Stekla je v nič.