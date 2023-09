#intervju Franco Sedmak, kapitan ledolomilca Laura Bassi: Niti pomisliti nočem, kaj bi bilo, če bi na nas padla velikanska gmota ledu

Zamejski Slovenec Franco Sedmak, doma iz Križa, slovenske ribiške vasi ob Trstu, je kot kapitan ledolomilca Laura Bassi, na katerem že vrsto let na območju Antarktike prevaža 40 raziskovalcev in znanstvenikov, večinoma Italijanov, januarja priplul z ladjo najdlje na jug v zgodovini človeštva. Kot nam je sam dejal v lepi slovenščini, mu je to uspelo, ker ni bilo običajnega ledu, kar je očitno posledica segrevanja ozračja. Ta uspeh pa je bil samo še eden v vrsti razburljivih dogodkov med njegovim zadnjim potovanjem na Antarktiko, ki se je začelo novembra lani z dramatičnim reševanjem 92 migrantov sredi Jonskega morja tik pred nevihto. Zdi se, da mu ta humanitarna akcija pomeni še več kot omenjeni svetovni rekord.