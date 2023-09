Otroški svet

Državni sekretar na ministrstvu za šolstvo Kraljevine Švedske Erik Scheller je pred nekaj dnevi na hrvaški televiziji Nova predstavil revolucionaren preobrat v švedskem šolstvu: soočene z vidno zmanjšanimi grafomotoričnimi sposobnostmi učencev, ki vse slabše berejo in pišejo, bodo tamkajšnje šole zelo zmanjšale uporabo digitalnih tehnologij. Namesto prenosnika in tablic se bodo mali Švedi vrnili k dobri stari knjigi in še boljšemu in starejšemu – svinčniku. »Prizadevali si bomo, da bi najmlajše učence in otroke v predšolski dobi povsem oddaljili od tehnologije in jih vrnili h knjigam ter tradicionalnim orodjem, pri malo večjih otrocih pa bomo uporabo tehnologije samo zmanjšali,« je pojasnil gospod Scheller. »Mislim, da bo temu trendu, ko bo ugotovil, da smo šli z digitalizacijo morda predaleč, sledil ves zahodni svet.«