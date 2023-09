Odrekanje pomoči ni varnostni ukrep

Že od nekdaj je bil vajen tujce klet in ko je slovenskega naroda sin postal državljan, je 25.671 ljudem, ki so ponovno postali tujci, preluknjal osebne dokumente, nato pa zgradil birokratski aparat, ki se trudi biti do tujcev čim manj prijazen. Navade z leti postanejo del DNK. Da jih je težko spremeniti, se je pokazalo, ko so iz Ukrajine začeli prihajati relativno sprejemljivi tujci, torej tujci, ki so belopolti in molijo k pravemu bogu, čeprav po napačnem koledarju. Takrat tudi za vladajočo desnico nenadoma ni bila več težava, da k nam v resnici prihajajo prek prve varne države, v kateri bi lahko ostali. Kljub temu so se tudi ukrajinski begunci srečevali z birokratskimi pastmi, ki preživijo vsako oblast in jih je zaradi globoke ukoreninjenosti težko odpraviti, tudi če obstaja politični interes.